В каких странах ЕС нельзя рассчитываться евро
- Семь стран ЕС не используют евро: Польша, Дания, Болгария, Венгрия, Румыния, Швеция и Чехия.
- Страны, где евро не основная валюта, не принадлежат к еврозоне.
Не во всех странах ЕС евро используется как официальная валюта. Сейчас есть 7 европейских стран, имеющих "собственные" деньги.
Где в ЕС нет евро?
Ближайшая к Украине страна без евро – Польша. Там местная валюта злотые, пишет 24 Канал со ссылкой на Еврокомиссию.
Читайте также Потерял 14 миллионов, потому что "вложился в крипту": шокирующая афера на Житомирщине
Также странами "без евро" сейчас являются:
- Дания – там используется датская крона;
- Болгария – болгарский лев;
- Венгрия – венгерский форинт;
- Румыния – румынский лей;
- Швеция – шведская крона;
- Чехия – чешская крона.
Все государства ЕС являются членами Экономического и валютного союза (ЕВС). Однако, если у них валюта не евро, они не входят в еврозону.
Из государств-членов, не входящих в еврозону, Дания имеет право на "отказ" от присоединения, предусмотренный Протоколом, прилагаемым к Договору, хотя она может присоединиться в будущем, если пожелает. Швеция еще не соответствует требованиям для вступления в еврозону,
– отмечает Еврокомиссия.
У других государств, которые до сих пор не относятся к еврозоне, также есть возможность к ней присоединиться. Однако они должны выполнить определенные условия для вступления.
Заметьте! Всего в ЕС сейчас 27 стран, 20 – в еврозоне.
Что нужно знать украинцам о евро?
В Украине обмену подлежат все евро, кроме тех, что: фальшивые и значительно изношены. Подделки передаются правоохранителям для расследования. А вот для значительно изношенных действует процедура инкассо.
Сейчас ЕС выводит из обращения 500 евро. В то же время эта банкнота является действующим платежным средством.
Курс евро в Украине стабилен. По состоянию на 26 сентября, по данным НБУ, он составляет – 48,71 гривны.