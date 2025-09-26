Укр Рус
26 сентября, 16:00
2

В каких странах ЕС нельзя рассчитываться евро

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Семь стран ЕС не используют евро: Польша, Дания, Болгария, Венгрия, Румыния, Швеция и Чехия.
  • Страны, где евро не основная валюта, не принадлежат к еврозоне.

Не во всех странах ЕС евро используется как официальная валюта. Сейчас есть 7 европейских стран, имеющих "собственные" деньги.

Где в ЕС нет евро?

Ближайшая к Украине страна без евро – Польша. Там местная валюта злотые, пишет 24 Канал со ссылкой на Еврокомиссию.

Также странами "без евро" сейчас являются:

  • Дания – там используется датская крона;
  • Болгария – болгарский лев;
  • Венгрия – венгерский форинт;
  • Румыния – румынский лей;
  • Швеция – шведская крона;
  • Чехия – чешская крона.

Все государства ЕС являются членами Экономического и валютного союза (ЕВС). Однако, если у них валюта не евро, они не входят в еврозону.

Из государств-членов, не входящих в еврозону, Дания имеет право на "отказ" от присоединения, предусмотренный Протоколом, прилагаемым к Договору, хотя она может присоединиться в будущем, если пожелает. Швеция еще не соответствует требованиям для вступления в еврозону, 
– отмечает Еврокомиссия.

У других государств, которые до сих пор не относятся к еврозоне, также есть возможность к ней присоединиться. Однако они должны выполнить определенные условия для вступления.

Заметьте! Всего в ЕС сейчас 27 стран, 20 – в еврозоне.

Что нужно знать украинцам о евро?

  • В Украине обмену подлежат все евро, кроме тех, что: фальшивые и значительно изношены. Подделки передаются правоохранителям для расследования. А вот для значительно изношенных действует процедура инкассо.

  • Сейчас ЕС выводит из обращения 500 евро. В то же время эта банкнота является действующим платежным средством.

  • Курс евро в Украине стабилен. По состоянию на 26 сентября, по данным НБУ, он составляет – 48,71 гривны.