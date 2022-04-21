Евро и злотый подорожали: курс валют на 21 апреля

Несмотря на войну, украинская гривна стабильна. Национальная валюта немного обесценилась по отношению к евро, злотому и фунту стерлингов.

Официальный курс валют

В четверг, 21 апреля, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 31,68 гривны за евро. Это на 10 копеек больше, чем было в среду, 20 апреля.

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Польский злотый также подорожал – на 5 копеек: теперь его курс составляет 6,84 гривны за злотый. Британский фунт стерлингов стоит 38,18 гривны за фунт. Это на 10 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс валют в Украине по состоянию на 21 апреля выглядит следующим образом:

Доллар: покупка – 30,57 гривен, продажа – 31,86 гривна.

Евро: покупка – 33,10 гривны, продажа – 34,49 гривны.

Злотый: покупка – 7,24 гривен, продажа – 7,53 гривен.

Фунт стерлингов: покупка – 39,83 гривен, продажа – 42,86 гривны.

Нацбанк ослабил валютные ограничения

Напомним, что НБУ заморозил курс доллара еще с 24 февраля. До конца войны он будет на уровне 29,25 гривны за доллар. Однако теперь банки могут продавать валюту населению по курсу, не больше, чем на 10% от официального, то есть – 32,18 гривны.

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, рассказала 24 каналу, что НБУ "отпустит" курс только после завершения войны или, по крайней мере, при снижении активности боевых действий. Правда, некоторые смягчения может уже ввести, считает банкир:

расширить коридор разрешенных колебаний курса межбанка;

увеличить список КВЭДов, по которым разрешена покупка иностранной валюты под импорт.

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