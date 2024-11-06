После победы Трампа евро начал падать: валюта почти сравнялась с долларом

Победа Трампа на выборах в США влияет на падение евро относительно доллара, приближая валюту к паритету. Все потому, что результат выборов увеличивает вероятность резкого снижения европейских процентных ставок.

Евро резко обесценился

Евро упал на 2,1%, что является наибольшим снижением с 2016 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Банки ABN Amro, ING и Manulife предупреждают, что это падение будет продолжаться в течение следующих месяцев. Уже скоро евро может сравняться в цене с долларом.

Обратите внимание! Мizuho Financial Group и Deutsche Bank ожидают, что курс евро опустится до 1,03-1,05 доллара до конца года.

Политика Трампа, которая может способствовать инфляции и ограничить способность Федеральной резервной системы США снижать ставки, могут еще больше осложнить экономическую ситуацию в Европе.

Как победа Трампа влияет на валюту

В среду евро упал больше, чем другие основные валюты, тогда как европейские облигации выросли в ожидании, что ЕЦБ еще снизит ставки. Доходность немецких облигаций на два года упала на 14 пунктов до 2,16%.

Федеральный резерв США удерживает высокие ставки или повышает их, чтобы бороться с инфляцией, тогда как ЕЦБ, вероятно, продолжит их снижать еще быстрее. Из-за этой разницы ставок евро может обесцениться до уровня паритета с долларом,

– отметила стратег ABN Amr Георгетт Боэл.

Есть также прогнозы, что ставка ЕЦБ может снизиться до 1,5% или даже ниже, тогда как в США ставка ФРС достигнет 3,5%.

Важно! Другие аналитики также следят за результатами выборов в Конгресс США. По мнению JPMorgan, если республиканцы получат полный контроль, евро может упасть до паритета с долларом. Если Трамп победит, но Конгресс останется разделенным, курс евро к доллару, вероятно, опустится до 1,05 доллара.