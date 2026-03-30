Все ради Европы: Египет и Кипр заключили соглашение о сотрудничестве в газовом секторе
Египет и Кипр подписали рамочное соглашение. Оно касается именно газовой отрасли. Подписание происходило во время выставки Egypt Energy Show 2026.
Что известно о соглашении между Кипром и Египтом?
Фактически, это соглашение должно определять рамки эксплуатации резервов Кипра, сообщает Reuters.
Представитель кипрского президентства отметил, что это соглашение не имеет обязательной силы. В то же время оно станет основой на которой будут формироваться дальнейшие договоренности.
Другой чиновник Кипра добавил, что соглашение позволит двум странам вести переговоры о продаже природного газа Египту или египетским государственным компаниям из кипрских шельфовых месторождений Кронос и Афродита,
– указывает издание.
Кипрские чиновники также добавили, что они могут начать добычу газа из Кроноса. Это будет происходить вскоре: в 2027 или 2028 году.
Заметим, в прошлом году Египет и Кипр уже подписали ряд соглашений. Тогда было разрешено экспорт газа с шельфовых месторождений Кипра в Египет, чтобы впоследствии происходило – сжижение и реэкспорт в Европу.
Обе страны стремятся усилить Восточное Средиземноморье. Они хотят сделать из него важный энергетический сектор, сообщает Reuters.
Соглашения (заключенные в 2025 году – 24 Канал)касаются газа, добытого из одного кипрского объекта, Cronos Block 6, который сейчас лицензирован консорциумом итальянской компании Eni и французской Total для переработки на египетских заводах в Зоре перед сжижением в Дамьетти и экспортом в Европу,
– отмечает издание.
Какова ситуация в Египте сейчас?
Египет испытывает значительный кризис на фоне ситуации в Иране. Особенно он заметен в энергетическом секторе. Нужно понимать, что Египет чрезвычайно зависит именно от импортного топлива.
К тому же ощутимо растут расходы страны. Дело в том, что на Ближнем Востоке нарушилась добыча и возможность торговли нефтью, газом.
Египетское правительство уже приняло решение о повышении цен на топливо. Из-за этого подорожал общественный транспорт. А также египтян призвали работать из дома, дабы сократить трату ресурсов.