Все ради Европы: Египет и Кипр заключили соглашение о сотрудничестве в газовом секторе

Египет и Кипр подписали рамочное соглашение. Оно касается именно газовой отрасли. Подписание происходило во время выставки Egypt Energy Show 2026.

Что известно о соглашении между Кипром и Египтом?

Фактически, это соглашение должно определять рамки эксплуатации резервов Кипра, сообщает Reuters.

Представитель кипрского президентства отметил, что это соглашение не имеет обязательной силы. В то же время оно станет основой на которой будут формироваться дальнейшие договоренности.

Другой чиновник Кипра добавил, что соглашение позволит двум странам вести переговоры о продаже природного газа Египту или египетским государственным компаниям из кипрских шельфовых месторождений Кронос и Афродита,

– указывает издание.

Кипрские чиновники также добавили, что они могут начать добычу газа из Кроноса. Это будет происходить вскоре: в 2027 или 2028 году.

Заметим, в прошлом году Египет и Кипр уже подписали ряд соглашений. Тогда было разрешено экспорт газа с шельфовых месторождений Кипра в Египет, чтобы впоследствии происходило – сжижение и реэкспорт в Европу.

Обе страны стремятся усилить Восточное Средиземноморье. Они хотят сделать из него важный энергетический сектор, сообщает Reuters.

Соглашения (заключенные в 2025 году – 24 Канал)касаются газа, добытого из одного кипрского объекта, Cronos Block 6, который сейчас лицензирован консорциумом итальянской компании Eni и французской Total для переработки на египетских заводах в Зоре перед сжижением в Дамьетти и экспортом в Европу,

– отмечает издание.

