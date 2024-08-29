Единый российский госбанк, имеющий филиал в Китае, в 35 раз повысит комиссии за переводы

Российский банк, имеющий полноценный филиал в Китае, готовит резкое повышение комиссии за определенные операции. Изменения будут введены уже в сентябре.

Российский банк резко поднимет комиссию за переводы в Китай

Речь идет о государственном банке ВТБ принял решение о резком повышении комиссии за операции в юанях. Изменения планируется ввести с 1 сентября. Об этом сообщают российские СМИ.

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Добавляют, что больше всего комиссия вырастет за перевод средств в шанхайский филиал ВТБ из других банков. Ожидают увеличения комиссии в 30– 35 раз – до 6%. На сегодняшний день эта комиссия составляет 0, 17%– 0, 2% от суммы.

В то же время для своих клиентов, переводящие деньги между российским банком и китайским филиалом ВТБ, повысят комиссию только на четверть– с 2, 5% до 3%. Интересно, что для того, чтобы платеж прошел из банка в банк менее чем за 10 дней, то клиентам придется 4% от суммы, а если через 5 дней– 5%.

К теме! Китайские банки, которые переводили юани из России в Китай, больше не сотрудничают с "ВТБ Шанхай". Главная причина– это то, что филиал российского банка попал под санкции.

Кроме того, сообщают, что стоимость привлечения китайской валюты стремительно выросла. Из-за санкционных ограничений компаниям становится все сложнее достать юань. Более того, курс юаня в России уже на 10% отличается от мировых котировок.