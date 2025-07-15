Какое состояние у Джорджа Клуни и на чем он зарабатывает

Джордж Клуни оставил заметный след в истории Голливуда. Он считается одним из самых успешных актеров, начав карьеру на телевидении, а затем достигнув большого успеха в кино.

Как Джордж Клуни стал богатым?

Свое значительное состояние Клуни сумел накопить по нескольким причинам. Прежде всего, он стабильно работает в индустрии развлечений с 1980-х годов – актер получил широкую известность в 1990-х и с тех пор регулярно снимается в кассовых фильмах и, соответственно, получает высокие гонорары, пишет 24 Канал со ссылкой на Parade.

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Кроме актерской деятельности, Клуни достиг успеха как сценарист, режиссер и продюсер. Он продюсировал ряд успешных фильмов, получил признание критиков и был номинирован на премию "Оскар" в категориях "лучший сценарий", "лучший режиссер" и "лучший фильм".

Важно! В 2013 году актер получил "Оскар" как один из продюсеров картины "Операция "Арго".

Клуни также заключал выгодные рекламные контракты, среди которых особенно выделяется сделка с брендом Nespresso, заключенная в 2013 году, на сумму около 40 миллионов долларов. В том же году актер стал соучредителем бренда текилы Casamigos.

Примечательно! В 2017 году компания была продана алкогольному гиганту Diageo за 1 миллиард долларов. После вычета налогов Клуни получил около 150 миллионов долларов – и это без учета дополнительных бонусов, предусмотренных условиями сделки.

Кроме того, как одна из самых популярных фигур в киноиндустрии, Клуни может рассчитывать на многомиллионные гонорары.

По данным СМИ, ему платят около 20 миллионов долларов за съемки в одном фильме, хотя эта сумма может варьироваться в зависимости от проекта.

Какое состояние у Джорджа Клуни

По разным оценкам, годовой доход Джорджа Клуни превышает 50 миллионов долларов, включая съемки, продюсерские проекты и рекламные контракты. Его ежемесячный доход составляет более 4 миллиона долларов, однако эта цифра также может меняться.

По состоянию на 2025 год состояние Джорджа Клуни оценивается примерно в 500 миллионов долларов.