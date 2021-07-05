Конец эпохи Джеффа Безоса в Amazon: каким был путь миллиардера к вершине рейтинга Forbes

В начале июля миллиардер Джефф Безос покинул пост генерального директора Amazon. За 27 лет его руководства компания превратилась в гиганта электронной коммерции. Кроме того, Amazon стала одной из самых ценных публичных компаний в мире с рыночной капитализацией почти в 1,8 триллиона долларов.

За это время личный капитал Джефф Безос вырос на 12425% – на 196 миллиардов долларов. Сегодня его состояние оценивается в 202 миллиарда долларов, и Безос является самым богатым человеком в мире.

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Сколько заработал Джефф Безос благодаря Amazon

В 1998 году Джефф Безос впервые попал в престижный рейтинг Forbes с капиталом 1,6 миллиарда долларов, после того, как Amazon стал продавать книги в Интернете. Тогда средняя цена акций Amazon колебалась на уровне 7,47 доллара. По данным Nasdaq, сегодня цена ценных бумаг компании выросла до 3 510 долларов за актив. В течение следующих двух десятилетий гигант активно завоевывал различные секторы рынка:

Запуск сервиса Prime в 2005 году;

Создание подразделения облачных вычислений Amazon Web Services в 2006 году (сейчас это подразделение приносит наибольшую прибыль компании)

В 2017 году компания открыла магазин Whole Food;

Amazon приобрела компанию Ring в 2018 году, которая занимается охраной домов и умными домами.

Несмотря на ряд препятствий ценные бумаги Amazon продолжали стремительно расти в цене, и соответственно росли и доходы Безоса. Бизнесмен стал самым богатым человеком в мире в 2018 году, когда за год его капитал с 81,5 миллиарда долларов в 2017 году вырос до 160 миллиардов долларов. Он опередил Билла Гейтса, Уоррена Баффета и Марка Цукерберга. С тех пор он остается на вершине престижного рейтинга. Пандемия коронавируса помогла активам гиганта достичь новых высот.

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Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск ненадолго обогнал Безоса в январе этого года, а глава французской компании LVMH Бернар Арно сумел опередить американца в мае этого года, но вскоре основатель Amazon снова вернулся на первое место. С 2019 года капитал Джеффа Безоса вырос на 73% – несмотря на то, что он отдал четверть своих акций Amazon бывшей жене Маккензи Скотт после развода.

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По данным Forbes, примерно 90% богатства миллиардера – почти 176 миллиардов долларов – это 10% его акций Amazon. Остальной его капитал распределяется между его инвестициями в ракетную компанию Blue Origin, различные дома по всей стране, газетой Washington Post и множеством инвестиций. Известно, что он вложил средства в два десятка технологических и биотехнологических компаний. За эти годы Безос продал акций Amazon на сумму почти 27 миллиардов долларов (до налогообложения), оставив десятки миллиардов, чтобы тратить в будущем.

Джефф Безос и в дальнейшем будет главой Amazon, тогда как обязанности генерального директора будет выполнять Энди Яссы, который начал работать в компании в 1997 году. Зато миллиардер намерен сосредоточить свое внимание на других проектах. В частности, речь идет о благотворительных организациях Bezos Day One Fund и Bezos Earth Fund и коммерческой космической компании Blue Origin.