Думай как Уоррен Баффет: правила миллиардера, которые гарантируют финансовую безопасность

Немало успешных предпринимателей интуитивно используют тяжелые времена, чтобы лучше услышать рынок и своего клиента, внедряя инновации там, где это необходимо, укрепляя свои компании. Однако для многих нынешний климат выглядит по-другому, поскольку произошли изменения, которые никто не мог предвидеть.

На фоне событий, которые меняют мир, финансовые советы американского миллиардера Уоррена Баффета, как никогда актуальны. Forbes оценивает капитал легендарного инвестора в 105 миллиардов долларов.

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Сначала заплатите себе

Уоррен Баффет неоднократно отмечал и демонстрировал, что следует придерживаться принципа "сначала заплати себе", отложив часть своих средств. Многие предприниматели идут ва-банк, создавая собственные компании и живут ради больших доходов. Однако не всегда все идет по плану. Обычно люди, которые наиболее защищены в финансовом плане, очень дисциплинированные в этой сфере. Они не ожидали лучшего времени для того, чтобы начать инвестировать или откладывать.

С консультантами или без них они выяснили, сколько им нужно иметь для выхода на пенсию, и прежде всего научились откладывать деньги. Следующий шаг – покрытие собственных нужд. Наименьшую часть своих доходов они использовали для рисковых активов или приобретение предметов роскоши. Состоятельные люди как можно раньше начинают изучать и практиковать финансовую дисциплину, и делают это на постоянной основе.

Осторожно тратьте "большие" деньги

Если вы планируете приобрести роскошный дом выберите дом и место расположения, которые позволят его с легкостью перепродать или использовать для аренды, дополнительного дохода или налоговых льгот. Кроме того, можно жить в консервативном дома и арендовать роскошные помещения для отдыха с друзьями и родными. Также можно взять пример с Баффета и приобрести слегка подержаний автомобиль.

Финансовые советы Уоррена Баффета / Фото Getty Images

Часто советуют выделять только 20% вашего дохода или прибыли от инвестиций на три вещи: еду, моду и развлечения. Однако профессиональный консультант по имиджу Лорен Соломон подчеркивает, что нет никаких оправданий для того, чтобы игнорировать "бизнес быть собой", ведь даже привычную одежду можно грамотно использовать. Полезный способ думать о роскошных брендах – рассматривайте эту покупку как одно из форм инвестиций. Качество и стиль – вне времени и классика? Это то, что можно адаптировать и продолжать носить через два или более десятилетий?

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Будьте осторожны с кредитами

Уоррен Баффет много раз говорил, если вы покупаете ненужные вещи, то скоро их продадите. Кредитки могут быть самой большой потерей заработка и сбережений. Если вы учитываете опыт легендарного инвестора, то делаете ставку на наличные. При использовании кредитных карточек необходимо овладеть системами, которые позволяют оптимизировать эти процессы, иметь высокий кредитный рейтинг и сохранить за собой возможность получить максимальный кредит при необходимости, платя минимальный процент или вообще ничего.