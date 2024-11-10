Самые известные драгоценные металлы существенно упали в цене: все из-за главных экономик мира

Предыдущую неделю на рынке драгоценные металлы завершили с существенным проседанием. На золото, серебро и медь влияют сигналы из США и Китая.

Как изменилась цена золота, серебра и меди за неделю серебра и меди

Неделя, которая завершилась 8 ноября, золото завершило с ценой примерно на уровне 2700 долларов за тройскую унцию. Драгоценный металл в течение недели как рос, так и падал в цене. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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За неделю металл подешевел на 1,88% до 2683,89 доллара за унцию, по данным Markets Insider. Более того, в пятницу золото демонстрировало отрицательную динамику и было на пути к крупнейшему спаду за 5 месяцев. В то же время в Bank of America прогнозируют рост цены на золото до 3000 долларов за унцию до конца 2025 года.

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Серебро вместо этого остановилось на уровне 31,30 доллара за унцию, по данным Markets Insider. По сравнению с предыдущей неделей металл подешевел на 1,12 доллара. За неделю серебро просело в цене на 3,5%. Драгоценный металл приблизился к минимуму за месяц (31,2 доллара от 6 ноября), поскольку рынки оценивали будущий спрос на фоне недостаточного стимулирования со стороны Китая и прогнозов о более высоких ставках в США.

Цена на медь в пятницу упали до 4,30 доллара за фунт (0,45 килограмма). По сравнению с торгами в предыдущую пятницу, стоимость металла почти не изменилась, но демонстрировал отрицательную динамику. Металл просел в цене, поскольку рынки реагировали на перспективах спроса после того, как правительство Китая воздержалось от новых прямых стимулов для своей экономики.

Напомним, что Китай является ключевым потребителем меди в мире. Тогда как стоимость тонны меди на конец недели составляла 9443,5, информирует портал LME. За неделю этот показатель упал на 216,59 доллара.

Как изменилась стоимость металлов за 5 дней, согласно данным MarketWatch