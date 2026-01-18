Надбавка в тысячу гривен к пенсии ежемесячно: кто получит бонус к выплатам

Некоторые пенсионеры в Украине могут ежемесячно получать почти тысячу гривен дополнительно к своей основной выплате. Этот бонус предусмотрен государством для определенных категорий граждан, и его начисление зависит от конкретного условия.

Кто получит тысячу гривен надбавки к пенсии?

Отдельные категории украинок имеют право на дополнительную прибавку к пенсии около 870 гривен ежемесячно. Эта выплата предусмотрена Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", пишет 24 Канал.

Она направлена на поддержку матерей, которые сделали значительный вклад в семью и воспитание детей. В частности, право на доплату имеют женщины, которые:

родили или усыновили пять или более детей и воспитывали их по меньшей мере до шестилетнего возраста.

Кроме того, закон предоставляет им возможность досрочного выхода на пенсию при условии выполнения требований относительно возраста и имеющегося страхового стажа.

Справочно: женщины, которые родили или усыновили пятерых и более детей, могут оформить пенсию по возрасту уже с 50 лет при условии наличия не менее 15 лет страхового стажа. Если же воспитание детей осуществлял отец, то он может воспользоваться правом досрочной пенсии по достижении 55 лет при наличии 20 лет страхового стажа.

Какой размер надбавки в 2026 году?

В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц планируется на уровне 2 595 гривен, а надбавка для таких матерей составит от 35% до 40% этого показателя, в зависимости от количества детей.

Это означает, что специальная доплата может достигать примерно 906–1 036 гривен ежемесячно.

Как оформить надбавку многодетной матери?

Для оформления надбавки необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать стандартный пакет документов. Он должен содержать:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

свидетельства о рождении детей;

документы, подтверждающие страховой стаж;

а также заявление установленного образца.

После проверки представленных данных ПФУ назначает выплату и обеспечивает ее регулярное поступление вместе с основной пенсией.

Обратите внимание! Если мать умерла или была лишена родительских прав, а воспитание детей до определенного возраста осуществлял отец, право на пенсию за особые заслуги переходит именно к нему.

Какие еще могут назначить надбавки к пенсии?