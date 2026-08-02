К пенсии добавят до 1100 гривен: кому из украинок назначат выплату

В Украине некоторые женщины могут получать специальную надбавку к пенсии, которая в 2026 году составит более 1 000 гривен в месяц. Такая выплата является пожизненной и назначается в дополнение к основной пенсии.

Кто имеет право на надбавку?

Такая выплата назначается в рамках Закона Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Право на нее имеют женщины, которые родили или усыновили и воспитали не менее пяти детей в возрасте до шести лет.

В определенных законом случаях надбавку также могут назначить отцу, если именно он занимался воспитанием детей. А сама надбавка выплачивается независимо от вида пенсии.

Обратите внимание! Ее могут получать получатели пенсии по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Каков размер надбавки в 2026 году?

Размер выплаты зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2 595 гривен, а сама надбавка определяется в процентах от этой суммы.

В зависимости от количества детей пенсионерки могут получать:

на пятерых детей – 35 % (908 гривен);

на шестерых детей – 36 % (934 гривны);

за семерых детей – 37 % (960 гривен);

за восьмерых детей – 38% (986 гривен);

на девять детей – 39% (1 012 гривен);

на десять и более детей – 40% (1 038 гривен).

Поскольку размер выплаты привязан к прожиточному минимуму, после его пересмотра сумма надбавки также может изменяться.

Почему не все получают эту выплату?

Несмотря на наличие законного права, надбавку не назначают автоматически. Для ее оформления необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и документами, подтверждающими право на выплату.

Вместе с заявлением необходимо подать документы, подтверждающие право на надбавку, в частности:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы о страховом стаже;

свидетельства о рождении детей или другие документы, подтверждающие их воспитание до шестилетнего возраста.

После проверки документов Пенсионный фонд принимает решение о назначении доплаты.

Что еще могут получать пенсионерки?

Помимо выплаты за особые заслуги перед Украиной, женщины могут претендовать и на другие доплаты к пенсии, если соответствуют установленным законом требованиям.