К пенсии добавят до 1100 гривен: кому из украинок назначат выплату
В Украине некоторые женщины могут получать специальную надбавку к пенсии, которая в 2026 году составит более 1 000 гривен в месяц. Такая выплата является пожизненной и назначается в дополнение к основной пенсии.
Кто имеет право на надбавку?
Такая выплата назначается в рамках Закона Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Право на нее имеют женщины, которые родили или усыновили и воспитали не менее пяти детей в возрасте до шести лет.
В определенных законом случаях надбавку также могут назначить отцу, если именно он занимался воспитанием детей. А сама надбавка выплачивается независимо от вида пенсии.
Обратите внимание! Ее могут получать получатели пенсии по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.
Каков размер надбавки в 2026 году?
Размер выплаты зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2 595 гривен, а сама надбавка определяется в процентах от этой суммы.
В зависимости от количества детей пенсионерки могут получать:
- на пятерых детей – 35 % (908 гривен);
- на шестерых детей – 36 % (934 гривны);
- за семерых детей – 37 % (960 гривен);
- за восьмерых детей – 38% (986 гривен);
- на девять детей – 39% (1 012 гривен);
- на десять и более детей – 40% (1 038 гривен).
Поскольку размер выплаты привязан к прожиточному минимуму, после его пересмотра сумма надбавки также может изменяться.
Почему не все получают эту выплату?
Несмотря на наличие законного права, надбавку не назначают автоматически. Для ее оформления необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и документами, подтверждающими право на выплату.
Вместе с заявлением необходимо подать документы, подтверждающие право на надбавку, в частности:
- паспорт;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- документы о страховом стаже;
- свидетельства о рождении детей или другие документы, подтверждающие их воспитание до шестилетнего возраста.
После проверки документов Пенсионный фонд принимает решение о назначении доплаты.
Что еще могут получать пенсионерки?
Помимо выплаты за особые заслуги перед Украиной, женщины могут претендовать и на другие доплаты к пенсии, если соответствуют установленным законом требованиям.