Именно эти пенсионеры получат более 1000 гривен в августе

В августе часть пенсионеров получит специальную надбавку. Речь идет именно о многодетных матерях. Эта выплата гарантируется Законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Какие условия получения такой доплаты?

На эту доплату могут рассчитывать родившие и воспитывавшие до шестилетнего возраста пятерых или более детей. Как рассказала 24 Каналу юрист Анастасия Руденко, под понятие про опеку или воспитание подпадают как родные, так и законно усыновленные дети.

Анастасия Руденко, Юрист АО "ВИННЕР ПАРТНЕРС" В отличие от возрастных надбавок пенсия за особые заслуги устанавливается по заявленному принципу. Если женщина воспитала 5 и более детей, но при оформлении основной пенсии не предоставляла подтверждающие документы об этом, ПФУ не признает доплату самостоятельно.

Исправить такую ситуацию можно, для этого необходимо обратиться в ПФУ. Сделать это можно лично и через веб-портал. Чтобы подтвердить право на такую доплату, необходимо предоставить пакет документов:

ИНН;

свидетельства о рождении всех детей;

документы, подтверждающие воспитание детей до 6-летнего возраста (например, паспорта детей).

Такая доплата зависит от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (в 2026 году этот показатель – 2 595 гривен). Пока она от 35% до 40%. Точный процент зависит от количества детей и государственных наград. То есть по состоянию на 2026 год эта доплата колеблется в пределах от 908,25 до 1 038 гривен.

К слову, женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до 6 лет, имеют право на досрочное назначение пенсии. Они могут уйти на заслуженный отдых по достижении 50 лет. Но это реально только при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Заметим, наиболее быстро выйти на пенсию на общих условиях сейчас можно в 60 лет. В то же время минимум стажа, который для этого нужно приобрести, составляет – 33 года.