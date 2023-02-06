Речь идет о 76 миллиардах гривен: в Украине обнародовали списки банковских должников

В Украине был обнародован список банковских должников. Речь идет о заемщиках, которые должны вернуть денежные средства в соответствии с решениями судов. Больше об этом – дальше в тексте.

Согласно данным Фонда гарантирования вкладов, речь идет о двух категориях должников: заемщиках, не являющихся руководителями и бывшими акционерами неплатежеспособных банков, а также заемщиками, являющимися руководителями и бывшими акционерами неплатежеспособных банков.

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В Украине обнародовали списки должников

В общем, сейчас речь идет о долге в размере 76 миллиардов гривен. В то время как суды уже вынесли решение по 3500 дел, связанных с делами по задолженности

Фонд обнародовал списки должников в соответствии с законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Одно из оснований – средства нужно вернуть учреждениям, признанным банкротами. Так что данные о должниках, вовремя не выполнивших обязательства перед неплатежеспособными банками, больше не подпадают под норму о защите банковской тайны.

Регулятор также сообщил, что список должников обнародован в рамках выполнение Письма о намерениях Кабмина и Национального банка в Международный валютный фонд от 08 ноября 2021 года и Меморандума об экономической и финансовой политике.