Действительны ли доллары 2002 года, выпущенные в 2025 году

Украинцы часто хранят сбережения в долларах, поскольку эта иностранная валюта остается популярной уже много лет. Поэтому порой у людей возникают вопросы, какие доллары действительны и можно обменять без проблем.

Действительны ли доллары 2002 года выпуска

Все американские доллары, выпущенные с 1914 года, действительны в Украине. Ограничений по номиналу или года эмиссии долларовых банкнот нет, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Это означает, что доллары 2002 года выпуска являются законным платежным средством в Украине и должны приниматься в банках или обменниках. Федеральная резервная система США не вводила ограничений на расчеты никакими банкнотами, выпущенными за последние 111 лет.

Банки и обменные пункты обязаны принимать доллары 2002 года, если они настоящие, и это подтверждено с помощью детектора или счетчика валют.

Финансовым учреждениям запрещено ограничивать операции с банкнотами определенного номинала или года выпуска, если они являются законным платежным средством в США, поскольку это расценивается как потенциальное мошенничество.

Важно! Если банк или обменник без причин отказывается принимать доллары, которые соответствуют установленным требованиям, клиент имеет право обратиться с жалобой в НБУ.

Какие доллары могут не принимать

Финансовые учреждения вполне законно имеют право не принимать доллары 2002 года, которые были сильно повреждены или изношены в процессе обращения. К таким купюрам относятся:

разорванные и разрезанные на части банкноты;

доллары с поврежденными элементами защиты (без обозначения номинала, изображения портрета, защитных лент и голографических элементов);

купюры с измененным цветом под воздействием жидкости, влажности, контакта с ультрафиолетом или химическими веществами;

банкноты с пятнами, которые занимают более половины площади и заметны в ультрафиолете;

прожженные, обугленные, трухлые доллары;

банкноты с явными типографскими дефектами.

Стоит знать! Значительно поврежденные и изношенные доллары можно обменять с помощью специальной процедуры инкассо, во время которой банк отправляет их за границу для обмена. Однако за это придется заплатить комиссию. Финучреждения, которые проводят процедуру, должны размещать тарифы инкассо на видном для клиентов месте.