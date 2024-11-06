Победа Трампа повысила стоимость долларовых облигаций Украины

Долларовые облигации Украины подорожали после того, как обещания Дональда Трампа по ускорению завершения войны с Россией стали ключевой темой после его переизбрания президентом США.

Как выросла стоимость долларовых облигаций Украины

ВВП-варранты Украины, что является разновидностью долговых ценных бумаг с выплатами, привязанными к экономическому росту – торговались на уровне более 73,6 цента за доллар, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, когда цена этих бумаг падала до менее чем 15 центов.

Облигации отражают вероятность того, что война может закончиться раньше, а не фокусируются на том, как будет выглядеть эта сделка,

– сказал Тис Лоу, управляющий портфелем в Ninety One UK Ltd.

Руководители фондов начали покупать долларовые облигации Украины в последние недели, когда вероятность президентства Трампа стала более реальной. Сегодня эти облигации стали одними из самых прибыльных на развивающихся рынках, по процентному росту.

Интересно! Рост украинских облигаций выделялся на фоне общего падения валют и акций на развивающихся рынках,, где инвесторы опасаются возможного введения Трампом пошлин на торговлю.