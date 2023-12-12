Доллар демонстрировал разностороннюю динамику на рынке: какие факторы влияли на валюту

Доллар провел достаточно неоднозначный день на рынке. Важную роль сыграл центральный банк США. О ключевых изменениях – читайте в материале 24 Канала.

Главные изменения на рынке валют за 12 декабря

Во вторник, 12 декабря, индекс доллара США колеблется на уровне 103,81, упав на 0,27%. При этом диапазон колебания составляет от 103,49 до 104,10, по данным Yahoo! Finance.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58. CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что влияет на доллар

Во время торгов во вторник доллар демонстрировал разную динамику. Сначала доллар зафиксировал потери перед тем, как официальные лица Федерального резерва обнародовали обновленные данные об экономике и ключевой ставке. Позже американская валюта немного восстановила позиции на рынке, поскольку оказалось, что инфляция в некоторых областях осталась относительно высокой в ноябре.

В то же время общее ценовое давление остановилось на прогнозируемом уровне. Трейдеры ожидают, что Федеральная резервная система США начнет снижать ставку в мае. До этого они ожидали, что центробанк перейдет к этому шагу в марте. Reuters.

В то же время американский инвестор и миллиардер Уильям Акман считает, что на первую экономику мира может ждать "жесткая посадка ", если Федеральный резерв скоро не начнет снижать ключевую ставку.