Доллар изменил динамику на рынке: все из-за инфляции в США

Доллар США прошел через турбулентный торговый день, который завершил ростом. На рынок серьезно повлияли последние данные об инфляции в США. Больше о ключевых изменениях – читайте в материале 24 Канала.

Ключевые изменения на рынке валют

Индекс доллара США завершил торги во вторник, 12 марта, с незначительным ростом. Стоит добавить, что сессия была достаточно турбулентной. В частности, доллар сначала дорожал, а затем терял позиции на рынке, информирует Reuters.

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Согласно данным Reuters, Индекс доллара США вырос на 0,2% до 102,95. Диапазон колебания этого показателя составлял от 102,88 – 102,95.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Какие факторы влияют на доллар США

Доллар США немного укрепил позиции на рынке после последних данных об инфляции в первой стране мира. Цифры за февраль 2024 года оказались выше, чем ожидали.

На этом фоне ожидания относительно снижения процентных ставок Федеральным резервом во время июньской встречи немного ослабли, пишет издание Reuters. Напомним, что именно начало агрессивной монетарной политики центробанка США стало толчком к стремительному росту доллара.