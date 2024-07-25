Первая экономика мира удивила всех: как это повлияло на доллар США

Доллар зафиксировал определенные изменения на рынке после обнародования новых данных по состоянию экономики США. Дело в том, что отчет превзошел прогнозы экспертов.

Что происходит на рынке валют

Во время торгов в четверг, 25 июля, доллар демонстрирует стабильную динамику на рынке, тогда как экономика США по итогам второго квартала 2024 года выросла больше, чем ожидали, а инфляция замедлилась, пишет издание Reuters.

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Кроме того, трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы США, чтобы получить определенные подсказки относительно дальнейшей монетарной политики, включая потенциальное снижение процентной ставки в этом году.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Как изменились позиции доллара и других валют 25 июля

Согласно данным Reuters, позиции Индекса доллара США почти не изменились, упав на 0,1% до 104,27. Тогда как Yahoo!Finance информирует, что этот индикатор, на момент создания этого материала, торгуется на уровне 104,34, потеряв 0,05%. Диапазон колебания за день составляет 104,08 – 104,46.





Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,55, сообщает издание CNBC.

Напомним, что Дональд Трампа планирует обвалить доллар США, если снова победит на выборах президента США. Мол, сильный доллар мешает восстановлению американского производства.