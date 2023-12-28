Центральный банк США приближается к важному решению: как реагирует доллар

Доллар зафиксировал новый обвал на рынке. Также ожидают, что американская валюта закончит год с отрицательной динамикой. Больше об этом – читайте в материале 24 Канала.

Главные изменения на рынке валют за 27 декабря

В ходе торгов в среду, 27 декабря, Индекс доллара США колебался на уровне 100,94. Этот индикатор упал на 0,52%. При этом диапазон колебаний составлял от 100,83 до 101,57, по данным Yahoo! Finance.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35 ;

; этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Доллар продолжает фиксировать потери на рынке

В ходе торгов в среду доллар обвалился до самого низкого уровня за 5 месяцев против корзины из 6 других валют. Все потому, что на рынке растут ожидания, что Федеральная резервная система США вскоре.

В общем, Индекс доллара США за год может потерять 2,32% после двух лет роста. Напомним, что американский центробанк проводил цикл агрессивного повышения процентной ставки для снижения инфляции, пишет Reuters.

Добавим, что прошедшую неделю Индекс доллара США завершил с многомесячным спадом. Кроме того, американский инвестор и миллиардер Уильям Акман говорил, что на первую экономику мира может ждать "жесткая посадка", если Федеральный резерв скоро не начнет снижать ключевую ставку.