Доллар стремительно дешевеет: инвесторы готовятся к масштабным изменениям

Доллар в начале новой недели демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Инвесторы сосредоточили внимание на президентских выборах в США и еще одном факторе влияния.

Последние изменения на рынке валют

В понедельник, 4 ноября, доллар США зафиксировал спад на рынке. Инвесторы готовятся к возможному повороту в мировой экономике на этой неделе, когда американцы выбирают нового президента в США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Кроме того, на рынок влияют ожидания по снижению процентных ставок в США. Это может стать проблемой для доходности облигаций.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 106,52;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Сначала Индекс доллара США потерял 0,1%, опустившись до 103,80. На момент создания этого материала, этот показатель колеблется на уровне 103,75, упав на 0,51%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания за день составляет 103,63 – 103,97.