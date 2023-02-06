Доллар вырос до максимума за три недели, а его конкуренты существенно просели на рынке
Доллар существенно укрепил позиции на рынке после обнародования важных данных о рынке труда в США. О динамике котировок Индекса доллара и других валют – читайте в материале 24 канала.
Последние изменения на рынке
В понедельник, 6 февраля 2023 года, котировки Индекса доллара США выросли на 0,36% к 103,28, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 103,01 – 103,31. Доллар даже достиг сильнейшего уровня за три недели.
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Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:
- Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;
- За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 95,17, согласно данным CNBC.
Доллар стремительно укрепляет позиции на рынке после мощных данных по рынку труда в США. Именно поэтому ожидают, что Федеральный резерв дольше будет проводить агрессивную монетарную политику, сообщает CNBC.
Кроме того, добавляют, что центробанк может поднять базовую ставку выше 5%. Напомним, что сейчас этот показатель составляет 4,5% – 4,75%, что является пиковым уровнем с 2007 года, пишет Reuters.
Недавно в центробанке заявили, что для окончательной победы над инфляцией требуется дальнейшее повышение ставки и удержание ее на высоком уровне в течение 2023 года, говорится в издании.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Динамика других валют
Евро потеряло во время торгов 0,2%, приблизившись к минимуму через три недели. Добавим, что в конце прошлой недели официальная валюта Еврозоны взлетела до максимума против доллара за 10 месяцев после решения Европейского центрального банка поднять ставку.
Японская иена также ослабла на рынке, потеряв 0,5%. Курс остановился на уровне 131,90 иены за доллар США. В ходе торговой сессии денежная единица упала до минимума за три недели, пишет Reuters.
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- Специалисты назвали основные причины рекордного укрепления доллара США в 2022 году. Они поделились прогнозами на 2023 год;
- Эксперты Morgan Stanley считают, что в текущем году позиции доллара США ослабнут благодаря оживлению экономической активности в мире и ослаблению фактора неопределенности.