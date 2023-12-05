Доллар сменил динамику на рынке валют

Американский доллар вернулся к росту по отношению к корзине из 6 других валют. В то же время рынок ожидает новых данных об уровне занятости в США. Больше о последних изменениях – читайте в материале 24 Канала.

Главные изменения на рынке валют за 5 декабря

Во вторник, 5 декабря, индекс доллара США торгуется на уровне 103,80. Этот показатель вырос на 0,09%. При этом диапазон его колебаний составляет от 103,55 до 103,81, по данным Yahoo! Finance.

Читайте также Три перспективных сектора экономики, которые могут принести доход каждому

Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35.

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58. CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Доллар восстанавливает позиции на рынке

Во вторник доллар укрепляет позиции и почти подорожал до пикового значения за неделю в преддверии обнародования новых данных о рынке труда. Эти данные могут повлиять на ожидания инвесторов по ключевой ставке.

Евро зафиксировало спад после заявления представителя Европейского центрального банка, что пока не рассматривают повышение процентной ставки, поскольку инфляция снижается.

Валютный стратег по MUFG добавил, что на сегодня рынок сосредоточен на том, какую политику будут проводить центральные банки по ставке в 2024 году, сообщает Reuters. Напомним, что американский инвестор и миллиардер Уильям Акман считает, что на первую экономику мира может ждать "жесткая посадка ", если Федеральный резерв скоро не начнет снижать ключевую ставку.