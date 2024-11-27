Планирует ли центробанк России останавливать безудержный обвал рубля

Рубль третий день подряд стремительно дешевеет на рынке. На этом фоне возникает вопрос, будет ли центральный банк России спасать валюту.

Будет ли центральный банк России спасать курс рубля

В 2023 году, когда рубль стремительно терял позиции на рынке, центральный банк России несколько раз выходил на рынок с целью поддержать национальную валюту. Однако по состоянию на ноябрь 2024 года ситуация изменилась. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Еще в середине октября стало известно, что российские власти больше не планируют поддерживать курс рубля, удерживая его от обесценивания. В условиях бюджетного дефицита и запланированного увеличения расходов, российские чиновники считают, что падение рубля имеет преимущества.

Мол, с учетом планов по увеличению расходов в 2025 году дешевый рубль будет полезным для государственного бюджета. Кроме того, они ожидают, что падение рубля поможет ослабить последствия санкций.

К теме! На момент создания этого материала, курс в России колеблется на уровне 112,7 рубля за доллар. Валюта за сегодня упала в цене на 6,87%, по данным Google Финансы.

К тому же министр финансов России заявил, что обесценивание рубля помогает экспортерам. По его словам, обвал национальной валюты нивелирует негативные последствия от рекордной за 20 лет процентной ставки для компаний. Напомним, что в октябре российский регулятор повысил ставку до 21% для сдерживания инфляции. Поэтому стоимость кредитов становится дороже для компаний и людей.