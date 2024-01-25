Главные изменения на рынке валют за 25 января

В четверг, 25 января, Индекс доллара США колеблется на уровне 103,55, упав на 0,31%. При этом диапазон колебания составляет от 103,21 до 103,64, по данным Yahoo!Finance.

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Ключевые колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Доллар дорожает благодаря устойчивости экономики США

Доллар растет в цене после данных, что экономика США выросла быстрее, чем ожидалось в четвертом квартале 2023 года. На этом фоне также предполагают, что Федеральный резерв не будет спешить со снижением ключевой ставки. Напомним, что именно доллар является одним из ключевых бенефициаров агрессивной монетарной политики американского регулятора.

Сейчас на рынке ожидают, что центральный банк США примет решение о первом снижении ключевой ставки во время майского заседания. Вероятность этого прогноза оценивают на 91%, сообщает CNBC.

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