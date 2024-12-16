Доллар приблизился к пиковому уровню, ожидая важного решения центробанка США

Доллар начинает новую неделю на рынке с роста. Сейчас валюта ждет важного решения центрального банка США.

Ситуация на рынке валют

В понедельник, 16 декабря, доллар приблизился к пиковому уровню за три недели относительно корзины из 6 других валют. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно США спровоцировали важные изменения на рынке нефти

Доллар растет в цене на фоне ожиданий относительно нового снижения процентных ставок на этой неделе, после которого прогнозируют, что Федеральный резерв даст сигнал об умеренных темпах смягчения в 2025 году.

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Кроме того, доллар получил дополнительную поддержку от роста доходности казначейских облигаций США.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 108,07;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.