Доллар США резко изменил динамику на рынке

Доллар вернулся к росту после существенного спада. Рынок ждет важных данных, которые помогут понять текущее состояние экономики США.

Ситуация на рынке валют

В пятницу, 6 декабря, доллар США вернулся к росту. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Рынок валют ожидает важные данные по рынку труда в США. Кроме того, на динамику влияет политическая турбулентность в Европе. Прежде всего речь идет о коллапсе правительства во Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что назначит нового премьер-министра в следующие несколько дней.

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Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 108,07;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США сначала вырос на 0,07% до 105,79 во время торгов в пятницу. На предыдущей торговой сессии доллар упал до минимума за три недели. На момент создания этого материала, доллар торгуется на уровне 105,88, согласно данным Yahoo!Finance. Этот показатель вырос на 0,16%.

В то же время курс евро снова падает относительно доллара. Напомним, что на предыдущей сессии единая валюта Еврозоны немного восстановила свои позиции на рынке.