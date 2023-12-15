Доллар снова фиксирует серьезные потери на рынке и тестирует новые минимумы

Доллар демонстрирует положительную динамику во время торгов в пятницу, однако результат через неделю будет прямо противоположный. Позиции валюты просели из-за ожиданий изменения политики Федеральной резервной системы США. О ключевых изменениях – читайте в материале 24 Канала.

Главные изменения на рынке валют за 15 декабря

В ходе торгов в пятницу, 15 декабря, Индекс доллара США колеблется на уровне 102,11, вырос на 0,15%. При этом диапазон колебания составляет от 101,84 до 102,20, по данным Yahoo! Finance.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание. CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Почему доллар почти обвалился до нового минимума

Американская валюта колеблется на уровне, близком к минимуму за 4 месяца, несмотря на положительную динамику торгов в пятницу. Кроме того, Индекс доллара США стремится к наибольшему недельному спаду за 5 последних месяцев.

Главная причина – перспектива понижения ключевой ставки Федеральным резервом. На этой неделе глава центробанка США заявил, что агрессивный цикл денежно-кредитной политики, вероятнее всего, подошел к завершению, а вопрос уменьшения процентной ставки становится заметнее.

Параллельно центральные банки говорят о достаточно жесткой позиции относительно дальнейшей монетарной политики. Евро и британский фунт укрепляют позиции на рынке, пишет Reuters.

В то же время американский инвестор и миллиардер Уильям Акман считает, что на первую экономику мира может ждать "жесткая посадка", если Федеральный резерв скоро не начнет снижать ключевую ставку.