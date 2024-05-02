Как изменились позиции доллара за 1 мая

В среду, 1 мая, Индекс доллара США демонстрировал смешанную динамику на рынке. Сначала этот показатель вырос до 106,49, что является максимальным значением с 16 апреля и приблизился к пиковому уровню с начала ноября. Однако позже индекс упал на 0,44% до 105,85, согласно данным Reuters.

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На момент создания этого материала, Индекс доллара США торгуется на уровне 106,02. Диапазон колебания этого индикатора за день составил от 105,70 до 106,49, согласно данным Yahoo!Finance.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Какие факторы влияют на доллар

Доллар зафиксировал спад в среду после заявлений от Федеральной резервной системы США. Сначала регулятор дал понять, что все еще склоняется к возможному снижению процентной ставки. С другой стороны в центробанке повторили, что они стремятся получить больше уверенности в том, что инфляция продолжает снижаться.

В частности, в центробанке отметили недавние неутешительные показатели инфляции и предположили, что экономике и в дальнейшем будет сложно достичь баланса. Федеральный резерв напомнил, что в последние месяцы не фиксировали дальнейшего прогресса в достижении цели по инфляции на уровне 2%, сообщает CNBC.