Доллар США снова фиксирует потери: какая валюта к этому привела

Доллар еще раз вернулся к обесцениванию. Одним из главных вызовов для американской валюты стал рост иены. Больше о последних изменениях на рынке валют – читайте в материале 24 Канала.

Главные изменения на рынке валют за 7 декабря

В ходе торгов, 7 декабря, Индекс доллара США колеблется на уровне 103,93, упав на 0,21%. При этом диапазон колебаний составляет от 103,78 до 104,20, по данным Yahoo! Finance.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58. CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Доллар вернулся к обесцениванию

Доллар снова фиксирует потери на рынке в преддверии обнародования нового отчета о рынке труда в США. Кроме того, на американскую валюту давит японская иена, которая зафиксировала наибольшее дневное ралли почти за год и выросла примерно на 2% до максимума за 3 месяца.

Интересно, что евро тоже теряет позиции на рынке. На сегодняшний день эта валюта держится на уровне, который близок к минимуму за 3 недели. В частности, евро давят ожидания относительно монетарной политики Европейского центрального банка в 2024 году, сообщает издание Reuters.

Напомним, что американский инвестор и миллиардер Уильям Акман считает, что на первую экономику мира может ждать "жесткая посадка". Если Федеральный резерв вскоре не начнет снижать ключевую ставку. Тогда как золото только выиграет от обесценения доллара США. Этот драгоценный металл даже зафиксировал новый исторический рекорд.