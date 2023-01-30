Доллар теряет позиции на рынке: основная причина – ожидания по поводу центробанка США

Американский доллар снова ослабевает. Среди главных факторов давления на валюту ожидания изменения политики центробанка США. Больше об этом– читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке

По состоянию на понедельник, 30 января, котировки Индекса доллара США упали на 0,20% к 101,72, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 101,68 – 102,04.

Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет ;

Кроме того, это лучший результат за ; За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 95,14, по данным CNBC.

Доллар США колеблется на уровне близком к минимуму за 8 месяцев в преддверии ряда встреч финансовых регуляторов в мире. В целом за январь американская валюта потеряла более 1,5%.

Кроме того, валюта по пути к четвертому подряд месяцу обесценения, пишет издание Reuters. На доллар давят ожидания по поводу вероятного изменения монетарной политики Федерального резерва. Добавим, что в течение долгого периода времени именно центробанк США едва ли не наиболее агрессивно повышал базовую ставку.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

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