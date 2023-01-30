Доллар теряет позиции на рынке: основная причина – ожидания по поводу центробанка США
Американский доллар снова ослабевает. Среди главных факторов давления на валюту ожидания изменения политики центробанка США. Больше об этом– читайте в материале 24 канала.
Последние изменения на рынке
По состоянию на понедельник, 30 января, котировки Индекса доллара США упали на 0,20% к 101,72, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 101,68 – 102,04.
Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:
- Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;
- За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 95,14, по данным CNBC.
Доллар США колеблется на уровне близком к минимуму за 8 месяцев в преддверии ряда встреч финансовых регуляторов в мире. В целом за январь американская валюта потеряла более 1,5%.
Кроме того, валюта по пути к четвертому подряд месяцу обесценения, пишет издание Reuters. На доллар давят ожидания по поводу вероятного изменения монетарной политики Федерального резерва. Добавим, что в течение долгого периода времени именно центробанк США едва ли не наиболее агрессивно повышал базовую ставку.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Больше новостей о долларе США:
- Специалисты рассказали об основных причинах стремительного укрепления доллара США в 2022 году. К тому же, за этот период Индекс доллара зафиксировал несколько серьезных рекордов. Кроме того, они поделились прогнозами на 2023 год;
- В то же время американская валюта за прошлый год достигла лучшего результата на рынке за 7 лет – с 2015 года. Речь идет о годовом росте на уровне 8,6%;
- В Morgan Stanley считают, что в 2023 году позиции доллара США ослабнут благодаря оживлению экономической активности в мире и ослаблению фактора неопределенности.