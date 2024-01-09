Доллар снова фиксирует потери на рынке: какие факторы влияют на валюту

Доллар начал новую неделю с обесценивания. На динамику валюты оказывают влияние два фактора. Больше о главных изменениях на рынке – читайте в новом материале 24 Канала.

Главные изменения на рынке валют за 8 января

В понедельник, 8 января, Индекс доллара США упал на 0,15% 102,26. При этом диапазон колебания составляет от 102,07 до 102,62, по данным Yahoo! Finance.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35 ;

; этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом США на рынке

Доллар США начал новую неделю на рынке по падению, поскольку инвесторы все еще прорабатывают последние отчеты о состоянии американской экономики, обнародованные на прошлой неделе. С другой стороны, они ожидают новых данных по инфляции в США. Таким образом, инвесторы планируют получить определенные подсказки по поводу дальнейшей монетарной политики Федерального резерва, информирует издание CNBC.