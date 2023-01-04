Доллар ослаб во время торгов, но в то же время спровоцировал взлет другого актива-приюта

Котировки Индекса доллара США снова демонстрируют отрицательную динамику на рынке. Это помогло другому известному активу-приюту укрепить свои позиции. Больше об этом – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения Индекса доллара США на рынке

В ходе торгов в среду, 4 января, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 103,88 информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель упал на 0,61%, а колебался в диапазоне 103,87 – 104,60. Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Более того, это пиковый уровень для Индекса за 20 лет ;

Более того, это пиковый уровень для Индекса за ; В то же время минимальные котировки упали до 94,63 за аналогичный период, согласно данным CNBC.

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Позиции доллара отошли от двухнедельного максимума, зафиксированного 3 января 2022 года. Это привело к росту цен на золото, поскольку слитки становятся доступнее владельцам других валют. Reuters.

Недавно специалисты объяснили основные причины стремительного укрепления доллара США в 2022 году, а также фиксирование нескольких серьезных рекордов. Кроме того, они поделились прогнозами на 2023 год.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

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