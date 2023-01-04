Доллар ослаб во время торгов, но в то же время спровоцировал взлет другого актива-приюта
Котировки Индекса доллара США снова демонстрируют отрицательную динамику на рынке. Это помогло другому известному активу-приюту укрепить свои позиции. Больше об этом – читайте в материале 24 канала.
Последние изменения Индекса доллара США на рынке
В ходе торгов в среду, 4 января, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 103,88 информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель упал на 0,61%, а колебался в диапазоне 103,87 – 104,60. Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:
- Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Более того, это пиковый уровень для Индекса за 20 лет;
- В то же время минимальные котировки упали до 94,63 за аналогичный период, согласно данным CNBC.
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Позиции доллара отошли от двухнедельного максимума, зафиксированного 3 января 2022 года. Это привело к росту цен на золото, поскольку слитки становятся доступнее владельцам других валют. Reuters.
Недавно специалисты объяснили основные причины стремительного укрепления доллара США в 2022 году, а также фиксирование нескольких серьезных рекордов. Кроме того, они поделились прогнозами на 2023 год.
Что такое Индекс доллараСША Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Больше новостей о долларе США:
- Одной из основных причин стремительного укрепления американской валюты в 2022 году стала монетарная политика Федерального резерва, которую проводили, чтобы унять инфляцию, а также прогнозы резкого замедления экономического роста;
- В то же время, это не помешало американской валюте за год достичь лучшего. результата на рынке за 7 лет – с 2015 года. Речь идет о годовом росте на уровне 8,6%.