Доллар и евро ощутимо упали в цене: курс валют на 16 февраля
16 февраля 2022 , 08:30Читати новину українською
На среду, 16 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американской и европейской валюте. Доллар и евро падают.
Официальный курс доллара и евро
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 28,24 гривны, что на 30 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты тоже упала. Курс евро остановился на уровне 32,03 гривны, что тоже на 30 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 28,21 – 28,23.
- Евро – 31,94 – 31,97.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 28,09 гривны, продажа – 28,47 гривны.
- Евро: покупка – 31,84 гривны, продажа – 32,38 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд ожидает, что среднегодовой курс доллара США в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики указали, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны , а в конце года вырастет до 28,10 гривны.
- В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце года прогнозируют, что доллар будет стоить 28,70 гривны.