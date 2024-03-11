Турецкая лира обновила исторический минимум: что происходит с валютой

Турецкая лира снова теряет позиции на рынке. Важные изменения курса валюты зафиксировали во время торгов в понедельник, 11 марта.

Турецкая национальная валюта дешевеет с начала 2024 года. Однако во время сегодняшних торгов курс лиры обновил исторический минимум по отношению к доллару США, информирует 24 Канал.

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Лира фиксирует новые потери на рынке

Сначала курс американского доллара относительно турецкой лиры вырос на 0,6%, достигнув цены на уровне 32,0254 лиры за доллар. Позже курс скорректировался до 32,0033 лиры за один доллар, согласно данным Bloomberg. Американская валюта все равно дороже на 0,51% по сравнению с данными, которые были на момент прекращения торгов на рынке днем ранее.

Выделяют несколько причин для обесценивания лиры. Издание Bloomberg сообщает о таких:

В стране сохраняется более высокая, чем прогнозировали, инфляция;

Важную роль также играют опасения относительно истощения валютных резервов.

На валютном рынке в марте волатильность остается на высоком уровне. Важно добавить, что вскоре в Турции состоятся местные выборы. 31 марта жители всех турецких городов, провинций и муниципалитетов будут голосовать за мэров и членов советов.

Всего с января 2024 года лира подешевела на 8%, тогда как спад за 2023 год составил почти 37%. Центральный банк Турции 8 раз принимал решение о повышении процентных ставок за последние месяцы, но это привело к ослаблению давление на валюту.

Напомним, что 11 января 2024 года стоимость доллара США в Турции впервые выросла выше 30 турецких лир.