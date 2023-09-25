Евро и фунт на пути к серьезным оползням, а доллар демонстрирует сильные позиции

Доллар США снова демонстрирует рост против корзины из 6 других валют. Конкуренты американской валюты приближаются к серьезным потерям за сентябрь. Больше о последних изменениях на рынке – читайте в материале 24 Канала.

Актуальная динамика доллара США

В понедельник, 25 сентября, индекс доллара США торгуется на уровне 105,75. Этот показатель вырос на 0,16%, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания для индекса составляет от 105,52 до 105,74.

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Главные изменения для Индекса доллара США за последний год:

Индекс доллара США зафиксировал лучший результат на уровне 114,78 . Это также рекордное значение за 20 лет ;

. Это также рекордное значение за ; Самые слабые позиции для этого показателя за 12 месяцев составляют 99,58, сообщает CNBC.

Что происходит на рынке валют

Доллар продолжает удерживать достаточно сильные позиции на рынке. Напомним, что прошедшую неделю Индекс доллара США завершил на уровне выше максимума за 6 месяцев. Американский центробанк предупредил о дальнейшем повышении базовой ставки. Добавим, что в текущем месяце Федеральный резерв принял решение не изменять этот показатель, сообщает издание, пишет CNBC.

Динамика других валют: