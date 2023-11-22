Главные изменения на рынке валют

В ходе торгов в среду, 22 ноября, Индекс доллара США вернулся к росту. Котировки выросли на 0,13% до 103,69, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет от 103,48 – 103,92.

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Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,99 .

. Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

На какие факторы реагирует доллар

Доллар США наконец-то оттолкнулся от минимума за более 2 месяцев и начал расти. Толчком для этого стали протоколы по встрече Федеральной резервной системы США, согласно которым центробанк будет действовать осторожно, тогда как все участники заседания сочли целесообразным сохранить процентные ставки на текущем уровне.

При этом кажется, что агрессивный цикл повышения ставки подошел к завершению. Они добавили, что Федеральный резерв снова начнет повышать ставку, если прогресс в контроле за инфляцией пошатнется, пишет Reuters. В ноябре Индекс доллара США потерял примерно 2,6% и на пути к худшему месячному показателю за год.