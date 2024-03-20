Доллар снова дорожает: что стало катализатором для валюты США

Доллар снова дорожает относительно корзины из 6 других валют. На динамику валюты влияют последние данные об экономике США и инфляции. Больше о ключевых изменениях – читайте в материале 24 Канала.

Ключевые изменения на рынке валют за 20 марта

Во время торгов во вторник, 20 марта, Индекс доллара США остановился на уровне 103,81. Этот индикатор вырос на 0,21%. Диапазон колебания этого показателя составлял от 102,58 – 104,06, информирует Yahoo!Finance.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Какие факторы влияют на доллар США

Последние данные свидетельствуют об устойчивости первой экономики мира – США. В то же время это является признаком того, что инфляция все еще остается существенным вызовом. Поэтому Федеральная резервная система США, вероятнее всего, не будет спешить со снижением процентных ставок в 2024 году, согласно данным Reuters.

Благодаря этому доллар снова начал укреплять позиции на рынке. Напомним, что доллар уже фиксировал рост против корзины из 6 других валют из-за более высокой, чем ожидали инфляции в феврале.

Динамика других валют:

Позиции евро просели на 0,08%;

Британский фунт упал на 0,02%