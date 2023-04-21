Доллар на пути к первому недельному успеху за месяц, но есть один нюанс
Доллар укрепляет позиции на рынке против корзины из 6 других валют. Однако рост валюты сдерживает немаловажный фактор. В то же время, позиция центрального банка США способствует удорожанию доллара. Больше об этом – читайте в материале 24 канала.
Обзор рынка
Очередная неделя Индекс доллара США заканчивает с минимальным ростом. В ходе торгов этот показатель вырос на 0,02% до 101,86, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания этого индикатора 101,76 – 102,08.
Обратите внимание Революция в инвестировании: какие тренды создают новое будущее
Позиции Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Самые сильные результаты на рынке этот индикатор достигал уровня 114,78. Это рекордное значение за 20 лет;
- Минимальный уровень котировок составил 99,82, сообщает CNBC;
В то же время эксперты по MPS прогнозируют, что во второй половине текущего года доллар США может потерять 5%. Напомним, что в первом квартале этого года эта компания получила признание от Bloomberg наиболее корректными прогнозами и оценками.
Каковы факторы влияния на доллар США
Доллар демонстрирует положительную минимальную динамику и может зафиксировать прирост за неделю впервые за месяц, ведь Федеральная система анонсировала очередное повышение ставки на следующем заседании, которое запланировано на май, согласно данным CNBC.
С начала 2023 года Индекс доллара США потерял 1,8%. В частности, в середине апреля американская валюта. зафиксировала наибольший спад за последние 12 месяцев. В то время как в прошлом году доллар подорожал на 8%.
Актуальные данные о динамике других валют:
- Евро потеряло во время торгов 0,3% на рынке против доллара США;
- В то же время британский фунт потерял 0,09%.