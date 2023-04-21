Доллар на пути к первому недельному успеху за месяц, но есть один нюанс

Доллар укрепляет позиции на рынке против корзины из 6 других валют. Однако рост валюты сдерживает немаловажный фактор. В то же время, позиция центрального банка США способствует удорожанию доллара. Больше об этом – читайте в материале 24 канала.

Обзор рынка

Очередная неделя Индекс доллара США заканчивает с минимальным ростом. В ходе торгов этот показатель вырос на 0,02% до 101,86, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания этого индикатора 101,76 – 102,08.

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Позиции Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Самые сильные результаты на рынке этот индикатор достигал уровня 114,78 . Это рекордное значение за 20 лет;

. Это рекордное значение за Минимальный уровень котировок составил 99,82, сообщает CNBC;

В то же время эксперты по MPS прогнозируют, что во второй половине текущего года доллар США может потерять 5%. Напомним, что в первом квартале этого года эта компания получила признание от Bloomberg наиболее корректными прогнозами и оценками.

Каковы факторы влияния на доллар США

Доллар демонстрирует положительную минимальную динамику и может зафиксировать прирост за неделю впервые за месяц, ведь Федеральная система анонсировала очередное повышение ставки на следующем заседании, которое запланировано на май, согласно данным CNBC.

Достойно внимания! Рост доллара сдерживали последние данные, свидетельствующие о замедлении экономики США. На этом фоне выросли опасения по поводу приближения первой экономики мира к рецессии.

С начала 2023 года Индекс доллара США потерял 1,8%. В частности, в середине апреля американская валюта. зафиксировала наибольший спад за последние 12 месяцев. В то время как в прошлом году доллар подорожал на 8%.

Актуальные данные о динамике других валют: