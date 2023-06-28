Аппетит к риску и ожидания нового шага центробанка США: как реагирует доллар на изменения

Доллар перешел к четкому росту после двух дней удержания стабильных позиций на рынке. Больше о ключевых изменениях во время торгов и о главных факторах влияния – читайте в материале 24 Канала.

Главные изменения для доллара на рынке

В среду, 28 июня 2023 года, Индекс доллара США торгуется на уровне 102,65. Котировки этого индикатора выросли на 0,15%, заданными Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 102,47 до 102,69.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Максимально этот индекс рос до отметки на уровне 114,78 . Это стало рекордом за 20 лет ;

. Это стало рекордом за ; Минимальное значение для этого индикатора зафиксировали на уровне 100,79, сообщает CNBC.

Факторы влияния на рынке

Европейский центральный банк призывает банки из стран ЕС ускорить выход из российского рынка. Регулятор озабочен темпами движения кредиторов в этом направлении.

Несмотря на смену динамики, позиции доллара выросли не слишком сильно. Особенно если учитывать, что за ночь эта валюта упала на 0,24%. За месяц Индекс доллара США, как и ожидалось, потерял 1,5%. Сейчас инвесторы обращают внимание на новые экономические данные, которые снизили их опасения по поводу рецессии. На этом фоне также растет аппетит к риску.

В то же время ожидается, что Федеральный резерв продолжит повышать процентную ставку. На этот момент рынки ожидают вероятность роста ставки в следующем месяце на 25 пунктов, сообщает издание. CNBC. В целом за прошлую неделю доллар США подорожал на 0,5%.

Динамика других валют:

Позиции евро ослабли на 0,1% против доллара США. За ночь эта валюта подорожала на 0,5% благодаря последним заявлениям главы Европейского центрального банка;

против доллара США. За ночь эта валюта подорожала на благодаря последним заявлениям главы Европейского центрального банка; Британский фунт зафиксировал спад на уровне 0,09% в день.

Аналитики из MPS ожидают, что доллар США может упасть на 5% по отношению других валют во второй половине этого года. Напомним, что издание Bloomberg определило прогнозы от MPS наиболее точными за первый квартал 2023 года.