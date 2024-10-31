Рынок ожидает важных данных об экономике США: что происходит с долларом сегодня

Доллар продолжает удерживать устойчивые позиции на рынке в преддверии публикации важных данных о состоянии экономики США. В то же время евро и британский фунт дешевеют на рынке.

Последние изменения на рынке валют

В четверг, 31 октября, доллар демонстрирует стабильную динамику на рынке. Валюта ожидает новые данные по инфляции и рынок труда в США, информирует Reuters.

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В то же время доллар на пути к наибольшему месячному приросту с весны 2022 года.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,11;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США торгуется на уровне 104,01. Этот показатель вырос на 0,02%, по данным Yahoo!Finance.,Диапазон колебания за день составляет 103,94 – 104,22. Евро упало на 0,03%, тогда как фунт стерлингов – на 0,04%.