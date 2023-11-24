Доллар на пути к рекордному месячному обвалу за год

Доллар США продолжает терять позиции на рынке, но немного отошел от минимума более чем за 2 месяца. Внимание инвесторов приковано к центральному банку США. Больше о ключевых изменениях и колебаниях – читайте в материале 24 Канала.

Главные изменения на рынке валют

В пятницу, 24 ноября, Индекс доллара США колеблется на уровне 103,69. Этот показатель упал на 0,077%, по данным Reuters. При этом индекс остается близким к минимуму за два с половиной месяца – 103,17, зафиксированным ранее на этой неделе.

Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35 .

. Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Какие факторы влияют на доллар и рынок валют

Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система США завершила цикл повышения ключевой ставки. По возобновлению торгов в пятницу, доллар зафиксировал потери против корзины из 6 других валют. Напомним, что в четверг торгов на рынке не было из-за празднования Дня благодарения в США.

В целом за ноябрь Индекс доллара США рухнул на. Более того, этот показатель на пути к наибольшему месячному спаду за год, сообщает издание Reuters

Добавим, что золото подорожало выше психологически важной отметки. Речь идет о цену выше 2 тысяч долларов за унцию. Также драгметалл выигрывает от мощного спроса со стороны центробанков, а также – ожиданий, что Федеральный резерв завершил цикл повышения ключевой ставки.