Доллар падает и растет в цене одновременно: что происходит с валютой США на рынке

Доллар США торгуется возле максимума за 2 года, тогда как рынок реагирует на заявления главы центрального банка. Кроме того, валюта может завершить месяц с существенным ростом.

Курс доллара на сегодня

Во время торгов в четверг, 26 декабря, доллар продолжает удерживать устойчивые позиции на рынке, но демонстрирует отрицательную динамику 24 Канал со ссылкой на Reuters. В то же время валюта закрепились у пикового уровня за 2 года.

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Кроме того, доллар на пути к росту более чем на 2% за месяц. Напомним, что глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл на последнем в этом году заседании центрального банка подготовил рынки к меньшему количеству снижений ставок в следующем году. На этом фоне трейдеры сейчас ожидают снижения ставки лишь на 35 базисных пунктов в 2025 году.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 108,54;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом США

На момент создания этого материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 108,22. Этот индикатор немного отошел от пикового уровня за 2 года – 108,54. На данный момент доллар упал в цене на 0,04%. Диапазон колебания за день составляет от 108,11 до 108,25, по данным Markets Watch.

К теме! С начала года доллар вырос в цене почти на 7%. Кроме того, доллар существенно подорожал за последние 3 месяца. Речь идет о росте на 7,25%. Этому способствовали выборы в США, на которых победил Дональд Трамп.

Курс евро упал на 0,18% относительно доллара США. В то же время японская иена колеблется у минимума за 5 месяцев в паре с американской валютой.