Долю Shell в российском проекте "Сахалин-2" могут приобрести компании из Китая, – Bloomberg

Ключевые государственные компании Китая в сфере энергетики обсуждают с европейской корпорацией Shell приобретение их доли в масштабном российском газовом проекте.

Об этом рассказали люди, которые знакомы с ситуацией.

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Китайские компании могут приобрести долю российского газового проекта

Речь идет о Cnooc, CNPC и Sinopec Group, которые ведут переговоры с Shell по поводу 27,5% активов компании в проекте "Сахалин-2", начавшиеся после того, как фирма решили прекратить сотрудничество с Россией из-за нападения на Украину.

Что известно о проекте "Сахалин-2" Речь идет об одном из самых масштабных проектов в России, который финансировался с использованием иностранного капитала. Проект специализируется на добывании нефти и природного газа. Один из самых больших в мире. Суммарные запасы месторождений в пределах проекта составляют около 150 миллионов тонн нефти и 500 миллиардов кубических метров газа.

Переговоры находятся на ранней стадии. И вполне возможно, что сторонам не удастся достичь консенсуса. Переговоры предполагают потенциальную продажу пакета акций одной из китайских компаний, двум фирмам или консорциуму из всех трех. В то же время в Shell открыты для переговоров с другими потенциальными покупателями за пределами Китая.

По состоянию на 25 апреля 2022 стоимость акций Shell колеблется на уровне 52,76 доллара за штуку. Рыночная капитализация этой компании остановилась на уровне 207,4 миллиарда долларов, передает Yahoo!Finance.

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