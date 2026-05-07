Впервые с 2025 года: Россия закупает золото и валюту

Россия возобновила закупки золота и иностранной валюты. Это произошло впервые с августа 2025 года. Москва смогла осуществить эти закупки именно из-за увеличения экспортных доходов.

Для чего Россия закупила валюту и металлы?

Золото и иностранную валюту Россия закупила именно для своего Фонда национального благосостояния, сообщает Минфин России.

Читайте также Россияне больше не верят банкам: со счетов "исчезают" сотни миллиардов рублей

Как известно, в мае министерство приобретет иностранной валюты и золота на сумму 110 миллиардов рублей. Согласно нынешнему курсу, это ориентировочно – 1,5 миллиарда долларов. Заметим, указанная сумма включает отложенные операции в течение марта и апреля, сообщает Bloomberg.

Этот шаг подчеркивает потенциальную неожиданную прибыль для президента Владимира Путина от конфликта, разгоревшегося нападением США и Израиля на Иран. Это дает Москве шанс пополнить государственную казну после того, как она потратила более половины своих резервов на черный день на финансирование вторжения в Украину,

– говорится в сообщении.

Нужно понимать, что избыточные доходы от энергетики в России:

"сохраняются" в случае, когда экспортная цена российской нефти более 59 долларов за баррель;

в то же время средства фонда могут быть изъяты, если цена нефти упала ниже указанного уровня, чтобы покрыть бюджетный дефицит.

Какова ситуация в Фонде национального благосостояния России сейчас?

За первые 2 месяца 2026 года Россия потратила из этого фонда – 419 миллиардов рублей. Именно таким образом она пыталась компенсировать падение доходов от реализации нефти.

По состоянию на 1 мая, свободнодоступные активы Фонда национального благосостояния составляли – 3,6 триллиона рублей. Для понимания, это:

на 14% меньше чем в январе;

на 60% меньше чем до полномасштабного вторжения России в Украину.

В нашем базовом прогнозе мы ожидаем, что Национальный фонд благосостояния вырастет примерно на 12 миллиардов долларов в течение оставшейся части года, что более чем компенсирует спад в первом квартале. Высокие цены на нефть должны позволить правительству отложить непопулярные фискальные решения до осени, обеспечивая спасательный круг для экономики, которая была на грани рецессии в первом квартале,

– сказала российский экономист Екатерина Власова.

Заметим, до событий на Ближнем Востоке, Россия даже планировала снизить цену отсечения нефти. Таким образом стремились замедлить истощение резервов. Теперь же возможное снижение перенесли на следующий год.

Как ситуация на Ближнем Востоке помогла России?