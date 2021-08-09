Криптовалюта-мем Dogecoin выросла на 25%: эксперты говорят, что это не предел

Dogecoin приобрел свою огромную популярность благодаря миллиардеру Илону Маску, который периодически постился в твиттере об этой криптовалюте. Однако недавнем росте криптовалюта обязана не основателю Tesla.

Стоимость Dogecoin

За последнюю неделю криптовалюта, которую назвали в честь мема DOGE (желтая собака), выросла на 25%. Она – в десятке лучших криптовалют по прибыльности в 2021 году.

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Чего ждать от Dogecoin

По состоянию на 9 августа 9:00 Dogecoin стоит, по данным Coindesk . К слову, за последние сутки криптовалюта потеряла более 11%.

Forbes, ссылаясь на аналитиков, ожидает, что к концу 2021 года криптовалюта-мем будет стоить 42 цента. Это на 60% больше, чем сейчас. Но все равно меньше, чем исторический максимум в мае. Такой рост аналитики прогнозируют благодаря циклу "Pump And Dump" (в переводе "накачать и сбросить").

Что такое "Pump And Dump" Это схема манипулятивного повышение курсов на рынках ценных бумаг или других активов, что предполагает их дальнейший обвал. В основе заложены попытки увеличить стоимость с помощью ложных, ни на чем не основанных рекомендаций.

Как менялась цена Dogecoin