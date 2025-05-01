Терпение лопнуло: готова ли Саудовская Аравия к обвалу цен на нефть

Саудовская Аравия готова к важным изменениям на рынке нефти. В королевстве сделали несколько важных заявлений.

Саудовская Аравия готова изменить рынок нефти

В Саудовской Аравии рассказали о своих планах относительно нефтяного рынка. В королевстве отметили, что не будут поддерживать нефтяной рынок дальнейшими сокращениями поставок, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Более того, Саудовская Аравия заявила, что готова к длительному периоду низких цен на рынке нефти. Это заявление может свидетельствовать об изменениях в политике страны. Речь идет о потенциальном увеличении добычи нефти, а также увеличении своей доли на рынке.

Для понимания, последние 5 лет королевство прилагало немало усилий для поддержания баланса на рынке. Для этого использовали политику существенного уменьшения добычи нефти в ОПЕК+, которую фактически возглавляет Саудовская Аравия. Благодаря сокращению добычи цены на нефть получали поддержку, что способствовало росту доходов от экспорта сырья. На эти доходы рассчитывало немало стран-экспортеров.

Источники сообщают, что в Саудовской Аравии возмущены нарушением квот со стороны Казахстана и Ирака. Это также способствует изменению планов по нефти в королевстве даже несмотря на то, что низкие цены на нефть – это не слишком хорошая новость для государств, которые полагаются на экспорт нефти.

Даже для Саудовской Аравии, которая добывает нефть по низкой себестоимости, нужны более высокие цены на сырье для финансирования государственных расходов. Для понимания, падение цен на нефть часто приводит к сокращению бюджетов для нефтедобывающих стран.