Добыча нефти в США взлетела до пикового уровня, что может спровоцировать серьезные изменения, – СМИ

Мощный производитель нефти в США сделал важное заявление о добыче. Более того, компания поделилась прогнозом для американского нефтяного сектора.

Добыча нефти в США достигла пикового уровня

В компании Diamondback Energy заявили, что добыча на сланцевых месторождениях страны достигла пикового уровня. Крупнейший независимый производитель нефти в Пермском бассейне ожидает, что добыча будет уменьшаться в ближайшие месяцы, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Техасская компания снизила собственный годовой прогноз по добыче. Более того, компания сообщила инвесторам, что ожидает, что до конца второго квартала 2025 года количество нефтяных буровых установок в целом секторе упадет почти на 10% и продолжит падение в последующие месяцы. При этом отмечают, что добыча выросла одновременно с резким падением цен на нефть. Для примера, в начале недели цены на нефть упали до минимума за 4 года.

Генеральный директор Diamondback Energy заявил, что прогнозируемый спад существенно повлияет как на нефтяную отрасль, так на США. По его словам, речь идет о переломном моменте для сектора добычи нефти в США.

Напомним, что с 2018 года США добывают больше всего нефти в мире. Более того, именно месторождения сланцевой нефти стали главным двигателем роста добычи в США в течение последних 15 лет.

Прогноз техасской компании свидетельствует об изменении настроений в секторе. Ведь до резкого падения цен в апреле большинство банков и экспертов прогнозировали, что объемы добычи сланцевой нефти в США будет расти в 2025 – 2026 годах. Они также заявляли, что добыча стабилизируется ближе к концу этого десятилетия.