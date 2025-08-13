Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что в следующем году мировой рынок нефти столкнется с рекордным профицитом. Это произойдет на фоне замедления роста спроса и увеличения предложения.

На сколько критично перепроизводство нефти в мире?

Согласно ежемесячному отчету агентства, запасы нефти будут расти в среднем на 2,96 миллиона баррелей в сутки. Это быстрее, чем в пиковые периоды пандемического 2020 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Крупнейшая нефтяная компания Индии стремительно теряет прибыль

Как отмечается, мировой спрос на нефть в 2025-2026 годах увеличивается менее чем вдвое по сравнению с ростом в 2023 году. Предложение нефти при этом растет ускоренными темпами.

Почему ускоряется добыча нефти?

Коалиция ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией активнее восстанавливает добычу, а прогноз по добыче за пределами альянса на 2026 год был немного повышен – главным образом из-за увеличения производства в Северной и Южной Америке.

Баланс на нефтяном рынке выглядит все более раздутым, поскольку ожидаемый объем поставок до конца года и в 2026 году существенно превысит спрос. Очевидно, что для восстановления равновесия на рынке потребуются меры,

– отметили в МЭА.

Цены на нефть в этом году снизились примерно на 12%, до уровня около 66 долларов за баррель. Это произошло из-за роста поставок как от ОПЕК+, так и от ее конкурентов, а также из-за опасений, что торговая политика президента США Дональда Трампа замедлит мировой экономический рост.

Чем грозит избыток нефти?

Как отмечается, падение цен дает временное облегчение потребителям после многих лет инфляции и играет на руку Трампу, который выступает за удешевление топлива. В то же время оно создает финансовые риски для нефтедобывающих компаний и стран-экспортеров.

Важно! Сезонно высокий летний спрос на топливо пока поддерживает рынок, однако данные МЭА показывают, что избыток предложения уже близок. В июне мировые запасы нефти достигли 46-месячного максимума.

В 2025 году мировое потребление нефти вырастет всего на 680 тысяч баррелей в сутки – это самый слабый рост с 2019 года, чему способствует вялый спрос в Китае, Индии и Бразилии. К 2026 году показатель, по оценкам, увеличится на 700 тысяч баррелей в день.

Примечательно! МЭА прогнозирует, что к концу десятилетия мировой спрос перестанет расти, поскольку все больше стран будут отказываться от ископаемого топлива в пользу электромобилей.

На фоне роста конкуренции со стороны других производителей ОПЕК и ее партнеры принимают меры для укрепления своей доли на мировом рынке. Прогноз по росту поставок из стран вне ОПЕК+ на 2026 год был повышен на 100 тысяч баррелей в сутки – до 1 миллиона.

Кто добывает больше всего нефти?

В последние месяцы Саудовская Аравия возглавила ускоренное восстановление добычи, а в августе было одобрено дополнительное увеличение, что вернет объемы добычи страны в 2,2 миллиона баррелей в сутки.

Объединенные Арабские Эмираты также увеличили добычу до 3,5 миллиона баррелей в сутки, что стало новым рекордом и значительно превысило установленную для них квоту ОПЕК+.