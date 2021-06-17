Династии США богатеют в 10 раз быстрее, чем все остальные: имена первой пятерки

Пандемия коронавируса пролила свет на проблему неравенства в США. Дело в том, что богатые семьи Америки не просто непропорционально быстрее увеличивают свое состояние, но и смогли извлечь выгоду даже в 2020 году.

Соответствующие данные обнародовал Институт политических исследований, который изучал концепцию богатства в США. Эксперты выяснили, что совокупное состояние 50 богатейших семей в Америкі составляет 1,2 триллиона долларов. С другой стороны 65 миллионов американских семей вместе владеют капиталом в 2,5 триллиона долларов.

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Кризис финансовой неравенства в США

Институт политических исследований рассмотрел 50 самых богатых американских династий, которые входят в рейтинг Forbes и данные Федерального резерва для своего исследования. Они выяснили, что состояние 27 состоятельных семей из списка Forbes с 1983 года выросло на 1007%, с 80,2 до 903,2 миллиарда долларов США с учетом инфляции. Это резкий контраст с ростом богатства среднестатистической американской семьи с 1989 по 2019 год (последний доступный год) – только 93% в долларах, скорректированных на инфляцию.

Капиталы пяти самых богатых династий США с 1983 года взлетели на 2484%. Речь идет об:

семье Уолтон – 247 миллиардов;

миллиардов; семье Марс – 100 миллиардов;

миллиардов; династии Кох – 94 миллиарда;

миллиарда; семье Каргилл-МакМиллан – 47 миллиардов;

миллиардов; семье Лаудер – 40 миллиарда.

Интересно, что богатства большинства из этих династий экспоненциально увеличивалось во время пандемии коронавируса, тогда как рядовые американцы теряли работу, прилагали максимум усилий для оплаты счетов и беднели. С начала пандемии в марте 2020 чистые доходы 10 самых семей из перечня династий Forbes выросли в среднем на 25%.Ситуация с финансовым разрывом в США начала ухудшаться еще до пандемии. В 2018 году этот показатель достиг самого высокого уровня за 50 лет изучения этих данных. Некоторые называют династийное богатство влиятельным фактором. Это видение разделяет миллиардер Уоррен Баффетт, который в 2007 году называл это "врагом меритократии".

Меритократия Это принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального или экономического происхождения.

Глава Project on Opportunity and Taxation Джош Хокси отметил, что многие люди не любят признавать, что они получили значительную поддержку, в таких вещах как приобретение недвижимости, благодаря династическому богатству.

Это приводит к значительным проблемам, когда другие люди, у которых нет богатства поколений, оглядываются и удивляются, почему они так сильно отстают. Реальность такова, что главным показателем экономического процветания является не трудолюбие или ум, а семья, в которой вы родились,

– добавил Хокси.