Криптовалюты и агрессия России: сколько успели задонатить сторонники Украины

С начала полномасштабной войны России одним из вариантов финансовой поддержки являлись цифровые средства. Больше о роли криптовалют для Украины – читайте дальше.

Аналитика изучили транзакции на сумму более чем 230 миллионов долларов. Приблизительно 212 миллионов долларов собрали поклонники Украины с использованием цифровых активов.

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Цифровые средства в войне России против Украины

Более того, немало инициатив либо поддерживает, либо создает Правительство Украины. Сумма финансовых поступлений на официальных кошельках составила более 83 миллиона долларов. Компании, на основе DeFi-проектов и ДАТ и NFT, помогли собрать на нужды украинцев больше, чем 78 миллионов долларов.

После нападения России на Украину в виртуальном мире был создан еще один фронт, одним из главных элементов которого является именно NFT. О ряде интересных и необычных проектов– читайте за ссылкой . Кроме того, в феврале 2023 года стало известно об инициативе по NFT-кошками ВСУ.

Россия, к сожалению, также получала средства в криптовалюте с начала полномасштабной агрессии против Украины. Однако эта сумма в 44 раза меньше по сравнению с тем, что получала украинская сторона. Речь идет о сумме в размере 4,8 миллиона долларов.

Кроме того, еще 0,7 миллиона долларов привлекли благодаря антиправительственным организациям в Беларуси, которая поддерживает Россию в войне против Украины. Далее – больше! Более 10% пророссийские донаты поступали от незаконных источников. Среди них:

подсанкционные организации;

Продавцы украденных кредитных карт.

В Украине этот показатель оценивают меньше, чем 2% от общей финансовой помощи, которую успели собрать. Большинство "грязных" средств фиксируют через децентрализованный протокол Tornado Cash, против которого США ввели санкции.